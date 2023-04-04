بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتعتقل أسيراً محرراً

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء 4-4-2023، مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، من جهة الطور، وتمركزت في حي خلة العامود وانتشرت فرق القناصة في المكان.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر معتصم النابلسي من مدينة نابلس بعد مداهمة منزله، وهو ابن عم الشهيد ابراهيم النابلسي.

يذكر أن معتصم كان معتقلًا في سجون الاحتلال لأكثر من سبع سنوات.

واطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال التي تقتحم منطقة الخلة، وألقوا عدداً من العبوات الناسفة تجاه قوات الاحتلال.

ومن جانبها، قالت مجموعات عرين الاسود: في هَذِهِ الأَثْناءْ مجموعات عرين الأُسود تتَّصدي لإقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، وتشتبك بصلياتٍ من الرَّصاص المُبارك والعُبوات مَحليِّة الصُنع".

ومن ناحيتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى - نابلس، أنه سـ 03:48 ص بعون الله وقوته مقاتلونا يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات جيش العدو الصهيوني المقتحمة لمدينة نابلس.

يتبع...