الاحتلال يعلن حالة التأهب في القدس استعدادًا لما يسمى بـ"عيد الفصح"

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، رفع حالة التأهب في صفوف قواتها بالقدس المحتلة، استعدادًا لحماية اقتحامات المستوطنين فيما يسمى بـ"عيد الفصح" للمسجد الأقصى، الأربعاء المقبل، وفق وسائل إعلام عبرية.

وأكد الاعلام العبري، أن شرطة الاحتلال قررت زيادة الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء المدينة المحاصرة.

وذكر، أن القوات ستتعامل بقوة السلاح والعنف المفرط مع الفلسطينيين والمصلين والمرابطين المدافعين عن المسجد والقدس.

وكان ما يسمى بـ"وزير الامن القومي الإسرائيلي"، ايتمار بن غفير، قد دعا، أمس، المستوطنين المتطرفين في اقتحام الأقصى بهذا العيد الذي يهدف إلى تهويد مدينة القدس.

وحذرت فصائل فلسطينية، حكومة الاحتلال من هذا الاقتحام، وحملتها المسؤولية عن تداعياته.