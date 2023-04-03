هدم العراقيب للمرة 215

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الاثنين 3/4/2023 بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات التابعة لها، ، خيام سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ215 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

المرة الرابعة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع العام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021، وهدمت السلطات مساكن أهالي العراقيب للمرة 214، يوم 15 آذار/ مارس 2023.

أهالي العراقيب يعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.