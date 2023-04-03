اعتقالات واسعة تطال عدداً من الشبان المقدسيين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين 3/4/2023، حملة اعتقالات طالت مجموعة من المواطنين في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الناشط مأمون عباسي بعد اقتحام منزله في حي رأس العامود.

فيما اعتقلت الناشطة آلاء الصوص من منزلها في بلدة بيت حنينا.

الاحتلال يعتقل عددا من الشبان ببلدة الطور في القدس المحتلة

كما اعتقلت محمود أبو سبيتان، ونور أبو جمعة، ومحمد رائد، وجهاد الهدرة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها ومصادرة هواتفهم الشخصية في بلدة الطور.

ويأتي هذا في ظل استمرار استهداف النشطاء المقدسيين في محاولة لمنع الرباط بالمسجد الأقصى وتغطية الأحداث هناك مع قرب "عيد الفصح" اليهودي.