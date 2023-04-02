بالفيديو قوات الاحتلال تجدد اعتداءها على المعتكفين بالمصلى القلبي والمسجد الأقصى

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، من اعتداءها على المصلى القلبي بالمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال تحاول إخراج الشبان المعتكفين بالمصلى القبلي، بالقوة، كما وهددت القوات المقتحمة النساء المعتكفات بالاعتقال في حال عدم خروجهن من المسجد.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المعتكفين رفضوا الانصياع لأوامر، وقاوموا الاخلاء.

ومنذ بداية رمضان 2023، شهد المصلى القلبي والأقصى اعتداءات متكررة حيث نفذ شرطة الاحتلال التي تطوق مدينة القدس كاملةً، على المصلين والمعتكفين بقوة السلاح، ما اسفر عن وقوع إصابات.

وفي يوم السبت، أعدمت قوات الاحتلال، شابًا يدعى (محمد العصيبي) في العشرينيات من العمر من كان بلدة حورة بالنقب المحتل، في عند باب السلسلة المحاذي للأقصى.