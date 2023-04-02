"هنية" يحذر من تداعيات انتهاكات الاحتلال في القدس والأقصى

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الاحد، أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي بتصفية القضية الفلسطينية فشلت أمام صمود الشعب الفلسطيني، محذرًا من النتائج المترتبة على الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس والضفة المحتلتين وعمليات الاغتيال والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وقال هنية: " نحن أمام لحظة تاريخية تحمل جملة من الآفاق الرحبة التي تساعد شعبنا على المضي قدمًا في مشروع التحرر ومواجهة مخططات الحكومة الصهيونية".

جاء ذلك خلال لقاء رمضاني مع عدد من النخب الإعلامية استضافهم في مكتبه بالدوحة بمشاركة من عضوي المكتب السياسي عزت الرشق ود. خليل الحية.

وشدّد هنية، على أهمية تصاعد المقاومة ومواجهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة في الضفة والقدس، موضحًا أن الضفة خرجت عن سيطرة الاحتلال، وبتنا في مرحلة اللا عودة في الصراع.

واعتبر رئيس "حماس"، التفكك من الداخل والاحتجاجات التي تشهدها شوارع الكيان بشكل شبه يومي ضد الحكومة الجديدة أحد مظاهر هزيمة هذا الكيان وفشل مشروعه في المنطقة.