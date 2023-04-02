اسقاط طائرة مسيّرة في سماء شمال فلسطين المحتلة

أسقطت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم الأحد 2-4-2023، طائرة مسيرة في شمال فلسطين المحتلة بعد اخترقت الحدود.

وذكرت مصادر عبرية: "إن طائرات الاحتلال الحربية أسقطت قبل قليل طائرة مسيّرة في سماء شمال فلسطين المحتلة".

وبدورها، قالت القناة 14 العبرية: "إن سلاح الجو الصهيوني أسقط طائرة مُسيرة في شمال كيان الاحتلال".

وزعم المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي": "قائلاً تم استنفار مروحيات وطائرات مقاتلة قبل قليل لاعتراض طائرة مجهولة اخترقت الأجواء من جهة سوريا، وتم إسقاطها في منطقة مفتوحة ولم تشكل أي خطر، ولم يتم تفعيل أي إنذار".