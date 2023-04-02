العاهل الأردني يدعو للتصدي لتصريحات الاحتلال العنصرية اتجاه الأقصى والقدس

دعا العاهل الأردني، عبد الله الثاني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى التصدي للتصريحات الإقصائية والعنصرية التي صدرت أخيرا عن بعض المسؤولين "الإسرائيليين" بحق المسجد الأقصى والقدس، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب الفلسطينيين ودعمها لصمود المقدسيين.

ونفذت "جماعات الهيكل" المزعوم، اليوم، تدريبًا كبيرًا لتقديم ما يسمى بـ"عيد الفصح" استعدادًا لتنفيذها في المسجد الأقصى، في حين، انطلقت دعوات فلسطينية، للتصدي لهذا الاعتداء في الأقصى، الذي قد ينفذ الأربعاء المقبل.

وقال الملك الأردني، خلال لقائه بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيات مقدسية إسلامية ومسيحية: "نحن معكم للأبد وستنتصرون على كل التحديات التي أمامكم".

وشدّد على ضرورة ردع التصعيد "الإسرائيلي" ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ووقف تهجير المسيحيين، والهجمات المتكررة على الكنائس ورهبانها وممتلكاتها بالقدس.