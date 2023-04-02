معلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة القادمة في الكأس 5 ابريل 2023، من المقرر أن تنطلق قمة القمة في عالم كرة القدم أو ما يُسميها الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم بـ "كلاسيكو الأرض"، بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، إذ تعد مباراتهما أقوى مباراة كرة قدم على مستوى العالم فيما يخص عدد الجماهير والاثارة والمتعة والتشويق، إذ تنطلق مباراة كلاسيكو إياب كأس ملك إسبانيا 2022-2023، في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم 5 ابريل 2023، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، إذ انتهت مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو بهدف نظيف.

من هو معلق مباراة كلاسيكو الكأس بين ريال مدريد وبرشلونة

من هو معلق مباراة كلاسيكو الكأس بين ريال مدريد وبرشلونة، ينتظر عشاق كرة القدم في العالم انطلاق مباراة كلاسيكو إياب كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة، المعركة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني ووضعت له قدماً في نهائي كأس ملك إسبانيا، لكن فريق ريال مدريد يعرف عنه بالعناد وأنه لا يستسلم حتى أخر دقيقة من المباراة والفرق الأوروبية تشهد على ذلك، ومن هذا المنطلق يبحث عشاق ريال مدريد وبرشلونة عن تفاصيل مباراة الكأس القادمة من ضمنها اسم معلق مباراة إياب كأس ملك اسبانيا 5 ابريل 2023.

فهد العتيبي معلق مباراة كلاسيكو اياب نصف نهائي كأس الملك في كامب نو على قنوات SSC. pic.twitter.com/ft7JAsLlat — InCampNou (@InCampNou) March 29, 2023

معلق مباراة اياب كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة

معلق مباراة اياب كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة، في حال تكرار برشلونة الفوز على ريال مدريد في ملعب كامب نو، فإنه سيعبر نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، لكن في حال سجل الريال هدفين فإن التأهل سيكون من نصيب الملكي على حساب البرشا، لذلك ستكون مباراة طاحنة بين الفريقين خاصة أنهما تنافسا هذا الموسم على أكثر من لقب، وتلقى الريال هزائم ثقيلة وكثيرة هذا الموسم ضد غريمه برشلونة، وفي هذه المقالة سيرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اسم المعلق الرياضي لمباراة كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة 5 ابريل 2023.

برشلونة ٧٧ نقطة

مدريد ٧٧ نقطة

قبل ٨ جولات من الختام

اكثر كلاسيكو حاسم ومصيري في تاريخ الليغا

حينها قدم تشافي اعظم اداء فردي للاعب خط وسط قد تراه في حياتك

سته اسيست في مباراتين متتالية في السانتياغو البرنابيو !!

عظمة زرقاء اليمامة لا تضاهى 👏👏

pic.twitter.com/ZragIEX6xT — حمد (@PhilosopherCity) March 25, 2023

معلق مباراة إياب الكلاسيكو القادم 2023 في الكأس بين برشلونة وريال مدريد

معلق مباراة إياب الكلاسيكو القادم 2023 في الكأس بين برشلونة وريال مدريد، ويبحث عشاق كرة القدم عن معلق مباراة كلاسيكو الأرض في كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة، إذ أسندت قناة SSC HD 1 السعودية الرياضية مهمة التعليق على كلاسيكو الكأس 2022-2023 إلى المعلق السعودي فهد العتيبي، ويعرف فهد بتميزه بالتعليق على المباريات كرة القدم، معلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة القادمة في الكأس 5 ابريل 2023.