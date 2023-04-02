مقاومون يستهدفون بالرصاص مستوطنة في الخليل وحاجزاً في طولكرم

استهدف مقاومون فلسطينيون، فجر الأحد، بالرصاص مستوطنة في الخليل وحاجز عسكري للاحتلال الإسرائيلي في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا بالرصاص مستوطنة "بيت عين" قرب بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وفي طولكرم، تمكن المقاومون من استهداف حاجز "تسنعوز" بوابل من الرصاص، ووفق المصادر ذاتها، فإن المقاومين انسحبوا من المكان بسلام.

وحسب مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد سجل، 15 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس المحتلتين، خلال اليومين السابقين، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات.