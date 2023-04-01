بدءا من الليلة..فتح باب الاعتكاف في باحات الأقصى حتى نهاية شهر رمضان

أعلن المرابطون في المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم السبت1/4/2023م، فتح باب الاعتكاف في باحات المسجد بدءا من الليلة الـ11 من شهر رمضان المبارك.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن المرابطون في المسجد الأقصى أعلنوا في صلاة التراويح قبل قليل فتح باب الاعتكاف لليلة الأحد ١١ رمضان وحتى نهاية الشهر.

وأدى الآلاف من الفلسطينيين، صلاتي العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى المبارك، الليلة، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التى فرضتها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وبحسب دائرة الأوقاف في القدس، فإن أكثر من 25 ألف مصلٍ ادوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الاقصى المبارك.

وتشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية المشددة في القدس، وتضيق الخناق على أهلها خاصة يوم الجمعة، لمنعهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك.