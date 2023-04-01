حماس: عملية بيت أمر رد طبيعي على جرائم الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت 1/4/2023، أن عملية بيت أمر بالخليل بالضفة المحتلة، رد طبيعي على جرائم الاحتلال وآخرها قتل الطبيب الشهيد محمد العصيبي على أعتاب المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.

وقال الناطق باسم حركة حماس محمد حمادة: " شعبنا سيواصل الرباط والاعتكاف في الأقصى والدفاع عنه بكل السبل أمام هجمات الاحتلال ومستوطنيه، وأبطالنا يعرفون كيف تكسر الحواجز الصهيونية."

وشدد على أن المقاومة متأهبة دوما للدفاع عن شعبنا ومقدساته وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى.