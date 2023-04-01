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وفي مقالنا رابط بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وإلتشي الان يلا شوت- بث مباشر برشلونة وإلتشي ، فيما سيحل في خط الوسط: جافي بوسكيتس، بيدري، أما خط الهجوم: ديمبلي، ليفاندوفسكي، رافينها، وسيبقي في دكة البدلاء: أنسو فاتي، فيران توريس، جوردي ألبا، كيسي، فرينكي دي يونج، إينياكي بينا، بالدي، كاسادو، بابلو توري، تيناس.

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وقبل مشاهدة مباراة الكلاسيكو برشلونة وإلتشي بث مباشر الان، نوضح لكم أن برشلونة هو من يتصدر الدوري الاسباني الحالي 2022/2023، بفارق 12نقطة عن ريال مدريد ، لهذا سيكون برشلونة الاسباني مرغماً على تحقيق الفوز ولا شي غير الفوز كون برشلونة الأقرب لتحقيق اللقب، قبل مشاهدة مباراة إلتشي وبرشلونة، بث مباشر مباراة برشلونة ضد إلتشي يلا شوت الان-بث مباشر برشلونة وإلتشي

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🏳️ من أي بلد ستُتابعون مباراة اليوم وما توقعاتكم للنتيجة؟



⚽ إيلتشي 🆚 برشلونة



⏲️ الليلة في الأوقات التالية:



⏰7:00 🇲🇷 🇲🇦

⏰8:00 🇩🇿 🇹🇳

⏰9:00 🇪🇸 🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩

⏰10:00 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰11:00 🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/zuNofMByn7 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 1, 2023

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