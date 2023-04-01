قناة عبرية: جالانت مُستعد للاعتذار لنتنياهو... بهذا الشكل..!

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 1-4-2023، أن وزير الحرب الصهيوني المُقال على استعداد للاعتذار لرئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو على تصريحاته المتعلقة برفض التعديلات القضائية.

ونقلت قناة كان العبرية: عن مصادر رفيعة قولها :"إن وزير الحرب المُقال جالانت مستعد لتقديم اعتذار لرئيس الحكومة نتنياهو عن توقيت تصريحاته، وليس عن فحواها".

وكان قد أدلى جالانت بتصريحات رافضة للتعديلات القضائية التي ينوي نتنياهو إقرارها بالتزامن مع زيارة الأخير للعاصمة البريطانية لندن.

وقبل أيام ذكر مصدر مقرب من زعيم حزب شاس الصهيوني أرييه درعي بأنه هو الذي يقوم بدور الوساطة بين نتنياهو ووزير حربه جالانت الذي أُقيل من منصبه قبل أيام.

وقال المصدر ذاته :" يبدو أن رئيس الوزراء نتنياهو مقتنع بعدم إقالة الوزير جالانت".