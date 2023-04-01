الطقس: أجواء غائمة جزئياً وباردة

توقعت دائرة الأرصاد الجوي الفلسطينية، اليوم السبت 2023-04-01، أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأحد: 2023-04-02

يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق ,ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بقليل ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .