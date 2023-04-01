مقاومون يستهدفون برجاً عسكرياً للاحتلال بالرصاص في رام الله

استهدف مقاومون فلسطينيون، فجر السبت، بالرصاص برجاً عسكرياً تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار اتجاه البرج العسكري المحاذي لقريتي راس كركر وكفر نعمة غرب رام الله.

وذكرت المصادر ذاتها، أن القوات استنفرت في المكان بعد هذا الاستهداف.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، ثلاثة شبان على حاجز "حلميش" قضاء مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وتشهد قرى ومدن الضفة والقدس المحتلتين، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال حيث يستخدم الأخير العنف بواسطة السلاح في قمع المواطنين.