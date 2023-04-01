انخفاض طفيف على سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم السبت 1-4-2023

سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم السبت 1-4-2023 ، وعلى محرك جوجل يبحث الآلاف من المواطنين والمهتمين وغيرهم من المواطنين عبر محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على أسعار الذهب في سوريا اليوم في التعاملات الفورية بالأسواق وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة في السطور التي تلي هذه المقدمة .

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 1-4-2023

سعر الذهب الحسكة في سوريا اليوم ، حيث وصل عند مستوى شراء 427,000 ، وبيع 430,000 ليرة .

سعر الذهب حلب في سوريا اليوم ، حيث وصل عند مستوى شراء: 417,000 ، وبيع 421,000 ليرة .

سعر الذهب ادلب في سوريا اليوم ، حيث وصل عند مستوى شراء: 423,000 ، وبيع 426,000 ليرة .

سعر الذهب دمشق في سوريا اليوم ، حيث وصل عند مستوى شراء:417,000 ، وبيع: 421,000 ليرة .

ونريد أن ننوه في هذه المقالة التي نقوم يوميا في نشرها ونضع فيها الأسعار الجديدة ، إلى أن هذه الأسعار المذكورة تختلف بشيء بسيط من محال لآخر .

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو الآتي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 458,286 شراء 457,143 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 420,095 شراء 419,048 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 401,000 وشراء 400,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 343,714 وشراء 342,857 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 267,333 وشراء 266,667 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 229,143 وشراء 228,571 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 14,252,686 وشراء 14,217,143 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,208,000 وشراء 3,200,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 458,285,714 وشراء 457,142,857 ليرة .



وفي ختام مقالاتنا التي تناولها فيها شرح سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم السبت 1-4-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .