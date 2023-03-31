أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر نيسان ابريل 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:33 م
31 مارس 2023
رفع سعر المحروقات والبنزين في الأردن.jpeg
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أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية برام الله، مساء الجمعة، أسعار المحروقات وغاز الطهي في فلسطين لشهر نيسان/ ابريل 2023.

وأفادت الهيئة بأن الاسعار جاءت كالتالي:

لتر البنزين 95: 6.58 شيكل

البنزين 98: 7.28 شيكل

السولار: 6.02 شيكل

الكاز: 6.02 شيكل.

أما سعر اسطوانة الغاز 2.5 كلغم بلغ سعرها 15 شيكل، والاسطوانة 5 كلغم 30 شيكل، والاسطوانة 12 كلغم 70 شيكل، والاسطوانة 48 كلغم 280 شيكل.

ونوهت إلى أن سعر لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 3.06 شيكل بينما كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 5.37 شيكل.

وشددت الهيئة أنه على جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار تحت طائلة المسؤولية، داعية للتواصل مع "حماية المستهلك" لتقديم أي شكوى فيما يتعلق بهذه الأسعار.

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