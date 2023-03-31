وقفة تضامنية مع الاسرى والشيخ خضر عدنان في مخيم الرشيدية بلبنان

نظمت رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين وقفة تضامنية مع الاسرى في مخيم الرشيدية جنوب لبنان وذلك يوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023.

وشارك في الوقفة ممثلين عن مختلف التنظيمات الفلسطينية والروابط الطلابية واللجان الشعبية والاهلية بالاضافة الى اهالي المخيم.

وتخلل الوقفة كلمة ترحيبية للعريف الاخ محمد قاسم ثم افتتحت بقراءة ايات من القران الكريم

وألقى كلمة رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين مسؤول الرابطة في منطقة صور أ. ابراهيم مطر، حيث تحدث فيها عن عزيمة وصمود الشيخ خضر عدنان والاسرى الابطال، مؤكداً فيها ان الاسرى ليسوا وحدهم وسنقدم ما نستطيع لقضيتهم العادلة.

وألقى كلمة القوى الطلابية مسؤول منظمة الشبيبة في لبنان الاستاذ ايهاب حمود تحدث فيها عن حقوق الاسرى، وعن معاناة الاسرى و صمودهم و تضحياتهم فدا فلسطين في مواجهة إجراءات الاحتلال الظالمة .

ومن جهته القى مسؤول العلاقات بحركة الجهاد الإسلامي، في منطقة صور ابو هادي عبد العال كلمة تحدث فيها عن ثقافة المقاومة الذي يستمد منها الشيخ خضر عدنان و الاسرى. و دعا جميع الشباب و القوى الطلابية لحمل هذه الثقافة المباركة.31