أسير من نابلس يدخل عامه الـ22 والأخير في سجون الاحتلال

دخل الأسير باهر عشة (45 عاما)، من مدينة نابلس، اليوم الجمعة، عامه الـ22 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقد عانى الأسير عشة في السجن من تردٍ في وضعه الصحي نتيجة مشاكل في القلب، وماطلت إدارة السجون بنقله إلى المستشفى وتقديم العلاج اللازم له.

في آذار/ مارس عام 2021، نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير عشة إلى مستشفى "برزلاي" لإجراء عملية قسطرة في القلب بعد تدهور وضعه الصحي، وتقرر لاحقًا نقله إلى مستشفى "إيخليوف" لإجراء عملية قلب مفتوح، تعرض بعدها لعمليات نقل متكررة، أولها كان إلى سجن "عيادة الرملة"، حيث لا تتوفر فيه أدنى شروط الرعاية الصحية، ومنه إلى سجن "عسقلان".

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت عشة عام 2002، وحكمت عليه بالسجن مدة 22 عاما، ويقبع حاليا في سجن "النقب" الصحراوي.