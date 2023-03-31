ضمن حملة "إفطار صائم"

بالصور سرايا القدس "كتيبة الشاطئ" توزع المياه والتمر على الصائمين المتأخرين عن منازلهم وقت الإفطار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:12 م
31 مارس 2023
سرايا القدس- لواء غزة تنظم حملة افطار الصائم
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نفذت سرايا القدس بلواء غزة- كتيبة الشاطئ، مساء أمس الخميس، حملة تحت اسم "إفطار صائم" غرب مدينة غزة، في إطار واجبهم الوطني تجاه أبناء شعبهم.

وانتشر مجاهدو "كتيبة الشاطئ" على عدد من المفترقات في مدينة غزة، إذ قاموا بتوزيع التمر والمياه على الصائمين المتأخرين تزامناً مع حلول أذان المغرب.

ولاقت الحملة ترحيباً واسعاً من المواطنين الذي عبروا عن سعادتهم لهذه الحملة التي استهدفت المواطنين المتأخرين عن منازلهم وقت الإفطار.

وبشكلٍ دوري في شهر رمضان تحرص سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على توزيع المياه والتمر على الصائمين في شوارع مدينة غزة في إطار الوقوف إلى جانب المواطنين الصامدين، وتجسيداً لمعنى الوحدة الوطنية.

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