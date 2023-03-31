بالصور أوقاف القدس: ربع مليون مصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

أدى نحو ربع مليون مصلٍ، ظهر اليوم الجمعة 31-3-2023، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: "إن نحو ربع مليون فلسطيني أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك".

وكان أدى الآلاف من المواطنين صلاة الفجر، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وذكرت مصادر مقدسية، بأن عشرات الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك بالجمعة الثانية من رمضان، حيث وصلوا من مختلف مناطق الضفة والداخل المحتلين.

وتحدى المواطنون الحواجز والمعيقات التي وضعها جيش الاحتلال على مداخل البلدة القديمة واستطاعوا الوصول للمسجد الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى.

تجدر الإشارة إلى أنه دعت العديد من الهيئات المقدسية لضرورة الرباط والاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك لحمايته من المستوطنين المتطرفين الذين ينون اقتحامه خلال شهر رمضان مع اقتراب ما يسمى بـ"عيد الفصح" العبري.















