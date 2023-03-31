تونس تؤكد التزامها الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

أكدت تونس، اليوم الجمعة، التزامها الراسخ بالوقوف في صفّ شعبنا من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة في العيش بحرية وكرامة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التونسية، بمناسبة الذكرى الـ47 ليوم الأرض الخالد الذي صادف أمس الخميس.

وقالت الخارجية التونسية: "هذه الذكرى تُمثّل فرصة متجدّدة لاستذكار التضحيات الجسام للشعب الفلسطيني الأبي في دفاعه عن حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، واستماتته من أجل الحفاظ على هويته ومقدّساته والتصدّي لكلّ السياسات الاستيطانية التوسعية".

وعبرت تونس عن اهتمامها الشديد بما يتعرّض له المدنيون الفلسطينيون من اعتداءات متكرّرة وممارسات استفزازية دون أدنى مساءلة أو محاسبة، في انتهاك صارخ للمواثيق والقرارات الأممية والقانون الدولي".