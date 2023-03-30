مشاهدة مسلسل رسالة الامام الشافعي الحلقة 8 الثامنة الجديدة 2023 على ايجي بست ، ويستعد ما يزيد عن عشرة آلاف مشاهدة في العديد من دول المنطقة لا سيما في جمهورية مصر العربية في هذه الأوقات لمشاهدة مسلسل رسالة الامام الشافعي الحلقة 8 التي تذاع على قنوات مصرية عدة ، ويلخص هذا المسلسل الذي يتم توزيع حلقاته بعد عرضها فورا على مواقع التواصل الاجتماعي كافة وفي هذا المقام عكف فريق فلسطين اليوم الاخباري على وجه السرعة بنشر هذه السطور التي تضمن لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر ، وندعوكم بعد هذه المقدمة من الاستمرار في قراءة المقالة .

مشاهدة مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 8 الثامنة في رمضان 2023

وعن الإجابة عن هذا التساؤل حول موعد عرض مسلسل رسالة الامام الشافعي الحلقة 8 الثامنة وهو يعرض في أول أيام شهر رمضان المبارك 23-3-2023 كما ويعرض في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وعن باقي التفاصيل فقد جاءت التالي :

قصة مسلسل رسالة الامام الشافعي

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى قصة مسلسل رسالة الامام وهو على النحو التالي : وهو يتناول آخر 6 سنوات من حياة الإمام الشافعي، والتي قضاها في مصر وتأثره بالحضارة المصرية والتي امتدت حتى يومنا ، وعن أسماء مواعيد عرضه واسماء ابطاله فهو في الفقرات التي هذه الفقرة .

أبطال مسلسل رسالة الامام الشافعي

كما وضعنا لكم أسماء ابطال مسلسل رسالة الامام حيث مثل فيه نخبة من الفنانين وهو من بطولة خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعي وخالد أنور، ووليد فواز وجيهان خليل، وحمزة العيلى وأحمد الرافعي وسلمى أبو ضيف.

كما ونضيف لكم أسماء فنانين شاركوا في تمثيله ، ومثل فيه نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش و هافال حمدي ، وهو من تأليف المؤلف محمد هشام عبية، ومن إخراج السوري ليث حجو وفيما تلي تفاصيل مشاهدة مسلسل رسالة الامام الحلقة 8 الثامنة .

مسلسل رسالة الامام الحلقة 8

مسلسل رسالة الامام الشافعي القنوات الناقلة

وعلى قناة سي بي سي cbc ينعرض مسلسل رسالة الامام في هذا الشهر الكريم وفيما يلي ترددها وهو التالي : على القمر الصناعي النايل سات ، التردد: 11785 ; الاستقطاب: الرأسي ; القمر الصناعي: نايل سات ; الاتجاه: 5/6 ; معامل تصحيح الخطأ: 27500. وبات الان بين ايديكم الإشارة وكل ما عليكم هو ضبطته على الرسيفر .

عدد حلقات مسلسل رسالة الامام الشافعي

30 حلقة ، هي عدد حلقات مسلسل رسالة الامام ، ويعرض بواقع حلقة كل يوم على القناة أعلاه . ولمشاهدة مسلسل رسالة الامام الشافعي الحلقة 8 الجديدة هنــــــــــــا.

وفي ختام مقالاتنا التي حرصنا على شرحها وافادتكم بكافة المعلومات حول مشاهدة مسلسل رسالة الامام الشافعي الحلقة 8 الثامنة في رمضان 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم