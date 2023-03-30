حماس تستنكر مشاركة شخصيات عربية وإفريقية في مؤتمر تطبيعي مع الاحتلال

استنكرت حركة "حماس"، الزيارة التطبيعية التي قام بها وفد من شخصيات متعدّدة من دول عربية وإفريقية، إلى الكيان الإسرائيلي المحتل، ولقائه برئيسَي الكنيست والأمن القومي، وغيرهما من قادة الاحتلال.

وأدانت "حماس" في بيان صحفي اليوم الخميس، مشاركة هذا الوفد في مؤتمر تطبيعي من تنظيم أحد مراكز الأبحاث "الصهيونية الفاشية" التي تدعو لعدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني وتروِّج لما يسمّونه "الوطن البديل".

وعبرت عن رفضها ورفض شعبنا للتطبيع بكل أشكاله، معتبرة أن هذا تناقضاً مع مقتضيات العدالة والإنصاف لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وحقه في الحرية وتقرير المصير.

وطالبت "حماس" كل الدول والمؤسسات المعنية لإدانة ورفض تلك الزيارة، وإلى تفعيل المقاطعة بكل أشكالها للكيان الاحتلالي الفاشي.

وتابعت: "إن هذا الكيان وصل به الأمر إلى المجاهرة في رفض وجود الشعب الفلسطيني، والترويج لما يُسمّى بـ -إسرائيل الكبرى-والتي تضم حسب زعمهم فلسطين والأردن، وأجزاء من لبنان وسوريا والمملكة العربية السعودية".