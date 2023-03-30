موعد اذان المغرب اليوم الثامن من شهر رمضان قطاع غزة- اذان المغرب 8رمضان في غزة، بعد صلاة العصر من كل يوم من شهر رمضان المبارك 2023، تزداد عمليات البحث من قبل الصائمين على موعد أذان المغرب، ومع قرب انقضاء اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك 2023، سيزاد البحث من قبل المسلمين في قطاع غزة، على موعد أذان المغرب اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك في غزة، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن موعد أذان المغرب في اليوم السابع من رمضان، وذلك لتسهيل عليكم عمليات البحث وتماشياً معها أيضا، كون موعد أذان المغرب هو من العناوين الأكثر بحثاً طوال شهر رمضان المبارك في غزة وفلسطين والدول الإسلامية بشكل عام.

موعد اذان المغرب اليوم الثامن من رمضان غزة

ومواعيد أذان المغرب في المناطق والدول العربية والإسلامية تختلف من دولة لدولة، وأيضا هناك اختلاف بين منطقة ومنطقة في الدولة الواحدة، وقطاع غزة هو جزء من دولة فلسطين المحيطة بالدول الإسلامية، لهذا نجد اختلاف كبير وواسع بين الدول في موعد اذان المغرب في شهر رمضان المبارك، خاصة موعد اذان المغرب اليوم السابع من شهر رمضان المبارك في قطاع غزة.

🕌 متابعينا الكرام...



تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، نرجو لكم صوماً مقبولاً وإفطاراً شهياً. 🌙🕌🤲

📿 اذان المغرب. 02: 6 م



وكالة فلسطين اليوم الإخبارية

عينك على فلسطين 🇵🇸

🌐 https://t.co/llWMSa5Gft pic.twitter.com/SeAvHUssHC — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) March 27, 2023

موعد اذان المغرب اليوم الثامن من شهر رمضان غزة

وفي مقالنا الذي حمل عنوان "موعد اذان المغرب اليوم الثامن من شهر رمضان قطاع غزة- اذان المغرب 8رمضان في غزة"، نلف لكم متابعين الكرام، أن هذا السؤال " هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟"، تكرر مرة أخرى على محرك البحث قوقل، وهو ما دفع دار الإفتاء المصرية للإجابة عليه، فقالت:" أذان المغرب علامة وُضعت للدلالة على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ} [البقرة: 187] فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في صحيحه".

اذان المغرب 8رمضان في غزة

وبشأن موعد اذان المغرب في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك، وفقاً لامساكية شهر رمضان المبارك لقطاع غزة، والصادرة من قبل وزارة الأوقاف الفلسطينية في غزة، فإن موعد اذان المغرب في اليوم السابع من رمضان جاء على النحو التالي:

6:04م

موعد اذان المغرب 8رمضان في قطاع غزة

وبعد أن ارفقنا لكم متابعين الكرام ضمن مقالنا موعد اذان المغرب اليوم الثامن من شهر رمضان قطاع غزة- اذان المغرب 8رمضان في غزة، سنرفق لكم دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، ولكن قبل ذلك نلفت لكم أنه لم يذكر عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه يوجد دعاء أو ادعية محددة لليوم السابع من شهر رمضان المبارك، ولكن بعد البحث وجدنا أن الدعاء المتداول في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك هو:

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان

:"اللهم اجعل لي نصيباً من كل خير تُنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شُكرك، واحفظنى فيه بحفظك يا أرحم الراحمين، اَللّهم اجْعلنى فيه مِنَ الْمُتوكلين علَيك الفائزين لديك الْمقربينَ َإليك وزحزحني فيه عن موجبات سَخطك، اَللّهُم أعِنّى على صِيامِه وقِيامه بِتَوفيقك يا هادِى المُضلين. اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات، وأقلنى فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنى فيه غرضاََ للبلايا والآفاتِ واشرح وأمن به صدرى بأمانك يا أمان الخائفين".