"برشلونة" يقدم عرضاً لـ"تشافي"..فما تفاصيله؟

قال تقرير صحفي إسباني، إن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قدم بالفعل عرضا جديدا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول للبلوجرانا، لضمان استمراره مع البارسا.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الخميس، أن لابورتا عرض على تشافي تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في صيف 2024، لعامين آخرين، وحتى يونيو/حزيران 2026.

وقالت الصحيفة:" إن تشافي شكر لابورتا، وأصر على الانتظار لنهاية الموسم لضمان النتائج، كما أبدى رغبته في تكوين فريق تنافسي"، مشيرة إلى أن تشافي يريد ضم لاعبين مميزين مثل إينيجو مارتينيز، إلكاي جوندوجان، وظهير أيمن.

ومن أبرز الأسماء المرشحة كظهير أيمن، البلجيكي توماس مونييه لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، والذي ينتهي عقده في صيف 2024.