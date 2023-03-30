نتنياهو: تعيين بن غفير كان جديراً ومعقولاً..!

أكد رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أنه تعزز الاعتقاد لديه أن تعيين وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير "جدير ومعقول".

جاء ذلك رداً على التماس من "المحكمة العليا" ضد تعيين وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، في منصبه الحالي.

وبحسب صحيفة هأرتس العبرية، قال نتنياهو :""بعد ثلاثة أشهر منذ تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي، أعتقد بشكل أكبر أن هذا التعيين جدير ومعقول".

وكانت اعتبرت المستشارة القضائية للحكومة في ردها على الالتماس أنه بالرغم من وجود صعوبات في تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي، إلا أن قرار رئيس الحكومة بتعيينه لا يصل إلى حد انعدام معقولية متطرف، خاصة على إثر الفترة التي انقضت منذ تنفيذ المخالفات التي أدين بها بن غفير.

كما تبين من الرد على الالتماس أن نتنياهو نفسه بحث مع بن غفير في ماضي الأخير الجنائي، حيث قدم بن غفير لنتنياهو قائمة إداناته الجنائية.

جدير ذكره أن الناشط السياسي، أورني بتروشكا، هو الذي قدم الالتماس ضد تعيين بن غفير وزيراً.