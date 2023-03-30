بالصور الزراعة تحيي ذكرى يوم الأرض على حدود قطاع غزة

نظّمت وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم فعاليةً لزراعة أشجار الزيتون بمنطقة "جحر ‏الديك" شرقي قطاع غزة، إحياءً لذكرى يوم الأرض الذي يوافق 30 مارس/ آذار من ‏كل عام.‏

وشهدت الفعالية زراعة أشجار الزيتون شرق منطقة جحر الديك ‏ وبالقرب من السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة، وذلك بمشاركة وكيل الوازرة د. أيمن اليازوري وقيادات من فصائل العمل ‏الوطني والإسلامي، ورجال الإصلاح، إضافة الى لفيف من المزارعين وطلبة ‏المدارس.‏

بدوره وجه وكيل الوزارة د.أيمن اليازوري التحية لأبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، ‏لا سيما جماهير شعبنا في الثمانية وأربعين المتمسكين بأرضهم ‏وهويتهم الوطنية، ‏مثمناً كل الجهود المبذولة لإنجاح الفعاليات المساندة لذكرى يوم الأرض الخالد.‏

وقال اليازوري:"في الذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض نترحم على أرواح ‏شهداء يوم الأرض من أبناء شعبنا في الثمانية وأربعين وجميع الشهداء الذين ‏قضوا نحبهم دفاعًا عن الأرض ورفضا للسياسة الاستيطانية الاحلالية الصهيونية ‏وتأكيدًا على الهوية الفلسطينية".‏

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن شعبنا يؤكد من خلال ‏فعالية زرع الأشجار تمسّكه بأرضه وثوابته، وأن فلسطين كل فلسطين هي ‏ملك لشعبنا.‏

من جهته وجه د.ماهر الحولي التحية لأبناء شعبنا الذين يخرجون اليوم في ‏الذكرى الـ47 ليوم الأرض؛ ليؤكدوا تمسكهم بالثوابت الوطنية، وأن القدس كانت ‏وستبقى عربية إسلامية، وقال الحولي إن شعبنا اليوم يجسد هذه الوحدة، حيث ‏تأتي ذكرى الأرض في ظروف مختلفة عن كل عام، لتؤكد أن الاحتلال في ‏أضعف حالاته الأمنية.‏

بدوره، شدد رئيس بلدية جحر الديك أ. جبر أبو حجير على ضرورة مشاركة كل ‏أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم بفعاليات لاحياء ذكرى يوم الأرض؛ ‏ليؤكدوا حقنا الثابت في أرضنا وقدسنا ومسرى نبينا محمد، ويعلنوا أن هذا الكيان ‏الغاصب والسارق للأرض والوطن والديار لا شرعية له على ذرة تراب من أرضنا ‏الطاهرة.

في السياق، أكد محافظ الوسطى العميد ناصر أبو ناصر أن حق العودة مقدس ‏فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم ولا الإجراءات ‏الاحتلالية ولا مقام للاحتلال على ‏أرض فلسطين، مشدداً، على أن يوم الأرض مناسبة وطنية للتأكيد على وحدة ‏الأرض والشعب ‏والمقاومة والتمسك بالثوابت الوطنية وفي القلب منها القدس ‏العاصمة الأبدية ‏لفلسطين.

في غضون ذلك أشار أبو عزام شعث نائب الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين ‏والمزارعين الى أن هذه الفعالية التي تنفذها وزارة الزراعة تأتي تأكيدًا على حق ‏‏العودة، ورغم محاولات طمس الهوية، ‏سيبقى حقنا ثابت على هذه الأرض ولن ‏يسقط ‏بالتقادم، مؤكداً على أهمية إحياء يوم الأرض كمناسبة تجدد عهد الشعب ‏الفلسطيني مع أرضه وثوابته الوطنية مؤكداً علي تمسك الشعب الفلسطيني بأرضة ‏رغم كل ما يحاك ضده من مؤامرات.‏













