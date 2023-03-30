باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام رحيل "ميسي وراموس"

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية،، أن باريس سان جيرمان فتح الباب أمام الاستغناء عن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم الفريق، بنهاية عقده عقب الموسم الجاري.

وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرته اليوم :" إن بي إس جي يرغب في استمرار ميسي وسيرجيو راموس، ولكن مع تخفيض راتبيهما"، لافتة إلى أن (ليو) يتقاضى 3.375 مليون يورو شهريا، بينما يحصل راموس على 791.6 ألف يورو.

وبينت أن النجم الأرجنتيني والمدافع الإسباني المخضرم، يرفضان تخفيض راتبيهما، في ظل امتلاكهما لعروض مغرية للغاية من أندية سعودية، مشيرة إلى أن نادي الهلال السعودي عرض على ميسي راتبا يفوق ما يتقاضاه كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، بينما عرض نادي النصر 30 مليون يورو في الموسم لمدة عامين لإغراء سيرجيو راموس.

وبحسب "ليكيب" فإن ميسي يميل حاليا نحو خيار الرحيل عن سان جيرمان، ومن غير المرجح أن تبذل الإدارة الباريسية أي جهد إضافي لإقناعه بالاستمرار، أما راموس، فإن النادي الباريسي بصدد تعويضه بالتعاقد مع السلوفاكي، ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان في صفقة انتقال حر.