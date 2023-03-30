موعد ليلة القدر 2023 موعد ليلة القدر 1444هـ متى ليلة القدر 2023، لأنها تعتبر خير من ألف شهر، وأجرها وثوابها يعادل عيادة تفوق الألف شهر، لقوله تعالى في سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)، يبحث المسلمون في شهر رمضان المبارك عن موعد ليلة القدر بالتفصيل، خاصة وأنه ليس لها يوم محدد لحلولها.

متى ليلة القدر رمضان 2023- 1444

متى ليلة القدر رمضان 2023- 1444، في العادة تحل ليلة القدر على المسلمين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتأتي ليلة فردية وليست زوجة، أي يمكن أن تأتي يوم 21 مرضان، أو 23 رمضان، أو 25 رمضان أو 27 رمضان، أو 29 رمضان، عدم وجود موعد محدد له هو لأن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده الاجتهاد في العبادات والاعتكاف قدر المستطاع، لكن المرجح وفق علماء الدين والشريعة أنها تأتي في الـ 27 من شهر رمضان المبارك، كما سينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أدعية ليلة القدر رمضان 2023.

توقيت ليلة القدر رمضان 2023

توقيت ليلة القدر رمضان 2023، لا يمكن لأحد أن يتوقع أو يحدد موعد ليلة القدر التي تحل على المسلمين في الأيام الفردية من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إذ يغتنم المسلمون هذه الفرصة ويعتكفون في المساجد طيلة العشر أيام حتى يحيون هذه الليلة المباركة لأن أجرها وثوابها يعادل عبادة ألف شهر، كما أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويمحو السيئات ويستبدلها بحسنات كثيرة لمن يُحييها، لذلك يحرص المسلمون على احيائها خاصة في حال الاختلاف عن صوم أول يوم رمضان.

موعد ليلة القدر 1444هـ

موعد ليلة القدر 1444هـ، ويتبقى لأول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1444 هـ- 2023، 12 يوما فقط، إذ يصوم المسلمون اليوم الخميس 30 مارس 2023، اليوم الثامن من الشهر الفضيل، لذلك يتجهز المسلمون لإحياء تلك الليلة المعظمة التي جعلها الله بأنها أعظم من ألف شهر، أي إنها تملك في جعبتها ثواب عن عبادة أكثر من ألف شهر، ولم يُحدد ألف شهر بالتحديد لكنه أكثر من ذلك.