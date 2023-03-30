الإعلام الحكومي: محاولات الاحتلال لن تنجح في سلب الحق الفلسطيني

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس 30/3/2023 أن كل محاولات الاحتلال "الإسرائيلي" في تزوير التراث والتاريخ والوثائق لن تنجح في سلب الحق الفلسطيني.

وقال المكتب في بيان له في الذكرى الـ 47 ليوم الأرض: "تأتي هذه الذكرى ولا زالت فلسطين ترزح تحت الاحتلال "الإسرائيلي"، فلقد اندلعت أحداث هذا اليوم في 30 مارس عام 1976، حينما أعلنت سلطات الاحتلال مصادرتها لـ 20 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الجليل، ليهب الشعب الفلسطيني بكل مكوناته للاحتجاج والرفض على سياسة الاستيطان الجائرة، فيرتقي الشهداء، ويسقط الجرحى".

وأضاف: "إحياء يوم الأرض يأتي تمجيداً للملحمة البطولية المستمرة في وجه من يسرق الأرض ويهودها ويشوه ذاكرتها، فالشعب الفلسطيني لا زال متمسكاً بشرعية الوجود والبقاء، ضارباً بجذوره في أعماق هذه الأرض المقدسة".

دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وسائل الإعلام لتسليط الضوء على كل ما تقوم به دولة الاحتلال، ضد أبناء شعبنا في ظل التصعيد الحاصل بالضفة الغربية والقدس.

وتابع: "شعبنا الفلسطيني يقدم الغالي والنفيس لاسترجاع أرضه وتحريرها، بالرغم من شريعة الغاب التي يعيشها في أرضه من قتل واعتقال ومصادرة للأراضي واقتحاماتٍ للمسجد الأقصى وتهجير قسري لسكان الأرض، إلا أنه لا زال يقدم كل يوم الأرواح والدماء لأجلها".

وطالب المكتب في بيان له، جميع مكونات الشعب الفلسطيني إحياء هذه الذكرى وفضح انتهاكات الاحتلال بكل الوسائل والطرق، والتواجد المستمر لأهل القدس والداخل المحتل في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المكتب على ضرورة وقف التطبيع المتسارع للدول العربية والإسلامية مع دولةٍ قامت على سفك الدماء وسلب الحق من أصحابه، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرته، وجعل فلسطين هي قضيتهم المركزية.

كما طالب المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد لوقف كافة مظاهر الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ (17) عاماً.

وثمن المكتب، التضحيات الجسام التي يقدمها كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، للتمسك بحقوقه والمحافظة على هويته والتشبث بأرضه ومقاومة محاولات الطمْس وكل أشكال التطبيع.