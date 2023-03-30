نجم ريال مدريد يفتح النار على بايرن ميونخ بسبب ناغلسمان

انتقد لاعب خط وسط ريال مدريد توني كروس، إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، بعد قرار إقالة المدير الفني للفريق جوليان ناغلسمان من منصبه، وإسناد المهمة إلى مواطنه توماس توخيل.

وقال كروس: "ما حدث لم يكن طبيعيا، لقد قالوا إنهم سيدعمون ناجلسمان لأنه مشروع طويل الأمد، وحدث العكس".

وأضاف: "إذا كانت هذه قراراتهم الرياضية فليوضحوا، لكن في لحظة من الزمن جعلونا نعتقد أنهم كانوا معه ويدعمونه، ولم تكن الطريقة التي تصرفت بها إدارة بايرن ميونخ جيدة".

هذا ولعب كروس بقميص بايرن ميونخ في الفترة بين 2007 و2014، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو.

وأعلن نادي بايرين ميونخ رسميًا، إقالة المدير الفني، الألماني جوليان ناجلسمان، وتعيين مواطنه، توماس توخيل، مدربًا للفريق البافاري.

وانضم ناجلسمان للفريق البافاري عام 2021، بديلًا لهانس فليك، في عقد مدته خمس سنوات، الذي كان من المقرر انتهائه 2026.