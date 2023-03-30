القيادي المدلل: يوم الأرض هو يوم التحدي والصمود الذي عُمد بالدم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحمد المدلل، اليوم الخميس 30/3/2023، أن يوم الأرض هو يوم التحدي والصمود الفلسطيني الذي عُمّد بالدم، تعيشه الذاكرة الفلسطينية المكتظة بالذكريات، ويؤكد الفلسطيني من خلاله تشبثه بأرضه واستمراره في النضال والمقاومة حتى كنس الاحتلال والتحرير.

ويُحيي شعبنا الفلسطيني، اليوم الثلاثين من آذار 2023، الذكرى الـ47 ليوم الأرض، المناسبة التي أصبحت عيدا للأرض والدفاع عنها منذ عام 1976، إذ استُشهد في تلك الهبة 6 مواطنين وجُرح 49 واعتُقل أكثر من 300 آخرين.

وشدد القيادي المدلل في تصريح صحفي، على أن المعركة مع العدو مستمرة، يتوحد فيها دم الشعب الفلسطيني الذي لم تنكسر إرادته، رغم التضحيات الكبيرة التي لا يزال يقدمها، حيث لم يستطع الاحتلال كي الوعي الفلسطيني، موضحاً أن جرائم الاحتلال زادت الفلسطينيين تمسكاً وتجذراً بأرضهم.

وقال: في ذكرى يوم الأرض تتصاعد جرائم الحكومة الفاشية ضد أبناء شعبنا ويصبون غضبهم على جنين ونابلس وحوارة، لكنهم لن يستطيعوا كسر إرادة المقاومة التي أربكت حساباتهم في الضفة الغربية، ولن يستطيع الاحتلال حماية مستوطنيه مهما امتلك من أدوات القهر والقتل ضد أبناء شعبنا".

وشدد القيادي المدلل على ضرورة وضع استراتيجية فلسطينية موحدة لدعم المقاومة والانحياز لخيار الشعب الفلسطيني.