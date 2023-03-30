أبو مجاهد: ذكرى يوم الأرض علامة فارقة في ملحمة الجهاد والمقاومة الفلسطينية

قال مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين محمد البريم "أبو مجاهد"، صباح اليوم الخميس 30 مارس 2023: إن ذكرى يوم الأرض الخالد علامة فارقة في ملحمة الجهاد والمقاومة الفلسطينية وتأكيد على مكانة الأرض في الوعي والذاكرة الفلسطينية الأصيلة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

ودعاء أبو مجاهد في تصريح صحفي بمناسبة ذكرى يوم الأرض، لأن تكون ذكرى يوم الأرض الخالد محطة لتجديد الإجماع الفلسطيني على ثوابته الوطنية الراسخة، واستلهام معاني الوحدة من دماء الشهداء الذين قالوا كلمتهم في جنين ونابلس وحوارة وعقبة جبر وطولكرم والخليل ونعلين وسلفيت وكافة ساحات مقاومة شعبنا ونضاله الذي لن يتوقف إلا باستعادة كل شبر من أرضنا المسلوبة.

وأكد أن انتزاع حقوقنا الوطنية في العودة والتحرير يتطلب استراتيجية وطنية شاملة وموحدة ترتكز على التمسك بالمقاومة بكافة أشكالها ورفض طريق المساومة وكافة المخططات والمؤامرات التي تستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأضاف: "ستظل مدينة القدس درة تاج قضيتنا ومحور الصراع مع العدو الصهيوني ورسالتنا للمحتل الصهيوني الغاصب أن الأسرى والمسرى خطان أحمران لا نقبل إطلاقاً أن يكون هناك أي عدوان عليهما مهما كان الثمن ".

وتوجه بتحية فخر واعتزاز لشهداء يوم الأرض الخالد ولكافة شهداء شعبنا الفلسطيني المقاوم ولجماهيرنا الصابرة في كل مكان وفي كافة ساحات المواجهة مع العدو الصهيوني المجرم.