أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 4 ابريل 2023، مع اقتراب انتهاء شهر مارس 2023، ومع اعلان وزارة المالية في "إسرائيل" عن تخفيض الضريبة على أسعار المحروقات والغاز لشهر ابريل المقبل، وتأثيره على الأسعار في فلسطين، يبدأ المواطنون الفلسطينيون في البحث عن سعر المحروقات في فلسطين لشهر ابريل 2023، فالكثير منهم يهتم بسعر لتر البنزين وسعر لتر السولار، وسعر أسطوانة الغاز 12 كيلو جرام، إذ شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً لاسيما عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار المحروقات شهر 4 في فلسطين

أسعار المحروقات شهر 4 في فلسطين، يتابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات أسعار الغاز والمحروقات في فلسطين لشهر ابريل 2023، كونها تخص فئات عريضة من المجتمع الفلسطيني، إذ إن ارتفاعها يؤثر بالسلب على فئات عدة من الفلسطينيين كالعاملين على الخط، وأصحاب المصانع، وعند انقطاع التيار الكهربائي، أما في حالة انخفض سعر المحروقات والغاز فإن ذلك يساعدهم قليلاً في تقنين المصروفات عليها.

أسعار المحروقات في غزة اليوم شهر 4 2023

المحروقات في غزة اليوم شهر 4 2023، حتى نهاية كتابة السطور، لم تُعلن الهيئة العام للبترول التابعة لوزارة المالية في رام الله، عن أسعار المحروقات والغاز عن شهر ابريل لعام 2023، فهي في الغالب تعلن عن ذلك عبر صفحتها الالكترونية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاص بها "فيس بوك"، ليلة انتهاء الشهر، وسط ترقب بين أوساط الفلسطينيين عن الأسعار الجديدة للغاز والمحروقات.

أسعار المحروقات في فلسطين اليوم

أسعار المحروقات في فلسطين اليوم، والشهر الماضي أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية في رام الله، مساء الثلاثاء 28 فبراير 2023، عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر مارس/ آذار 2023، ودعت الهيئة في بيان لها، الموزعين وأصحاب المحطات للالتزام بالسعر المحدد، محذرة غير الملتزمين بأنهم سيكونون تحت طائلة المسؤولية، لذلك من المتوقع أن تُعلن الوزارة عن سعر المحروقات والغاز لشهر 4 ابريل 2023 مساء يوم غد الجمعة الموافق 31 مارس 2023.