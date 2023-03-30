سرايا القدس_ كتيبة جنين: استهدفنا جيب عسكري مكشوف لجيش الاحتلال في بلدة اليامون

استهدف مقاومون من سرايا القدس_ كتيبة جنين، مساء أمس الأربعاء، جيب عسكري تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون شمال غربي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، في بيان مقتضب، تمكن إحدى مجموعات الكتيبة في تمام الساعة (11) من مساء الأربعاء، استهداف جيب عسكري مكشوف في مستوطنة "تعنخيم" على شارع حيفا بالقرب من البلدة.

وأضاف البيان، أن المقاومين حققوا من هذا الاستهداف إصابات مباشرة داخل صفوف جنود الاحتلال، مشيرةً إلى أنهم عادو إلى أماكنهم بسلام.

وكانت كتيبة طولكرم، قد أعلنت مساء أمس، مسؤوليتها عن استهداف قوات الاحتلال وإصابة أحد جنود الاحتلال في كمين محكم بجانب حاجز "نيتساناعوز".