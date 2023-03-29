كتيبة طولكرم تعلن إصابة جندي "إسرائيلي" بجانب حاجز نيتساناعوز

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:26 م
29 مارس 2023
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أعلنت كتيبة طولكرم، مساء اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن استهداف قوات الاحتلال وإصابة أحد جنود الاحتلال في كمين محكم بجانب حاجز نيتساناعوز.

وقالت كتيبة طولكرم في بيان مقتضب: "بفضل الله وبحمده تمكن جنودنا ومن خلال كمين محكم من إصابة أحد جنود الأحتلال المتمركزين بجانب حاجز نيتساناعوز ( البيت المهجور ).

وأضافت الكتيبة في بيانها: "أطلق جنودنا النار في المرة الأولى على الحاجز في تمام الساعه 21:40 وأوهموا العدو بأنهم قد انسحبوا ومن ثم تربصوا لهم حتى خرجوا من تحصيناتهم وأطلقوا رصاصهم المكثف نحو الجنود وسُمعت أصوات صرخاتهم ونأكد إصابة أحد جنود الوحدة وانسحب جنودنا بسلام".

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