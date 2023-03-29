كتيبة طولكرم تعلن إصابة جندي "إسرائيلي" بجانب حاجز نيتساناعوز

أعلنت كتيبة طولكرم، مساء اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن استهداف قوات الاحتلال وإصابة أحد جنود الاحتلال في كمين محكم بجانب حاجز نيتساناعوز.

وقالت كتيبة طولكرم في بيان مقتضب: "بفضل الله وبحمده تمكن جنودنا ومن خلال كمين محكم من إصابة أحد جنود الأحتلال المتمركزين بجانب حاجز نيتساناعوز ( البيت المهجور ).

وأضافت الكتيبة في بيانها: "أطلق جنودنا النار في المرة الأولى على الحاجز في تمام الساعه 21:40 وأوهموا العدو بأنهم قد انسحبوا ومن ثم تربصوا لهم حتى خرجوا من تحصيناتهم وأطلقوا رصاصهم المكثف نحو الجنود وسُمعت أصوات صرخاتهم ونأكد إصابة أحد جنود الوحدة وانسحب جنودنا بسلام".