اغلاق بحر غزة أمام الصيادين بدءاً من الليلة

قررت الشرطة البحرية بالتعاون مع نقابة الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، اغلاق البحر أمام حركة الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية، بدءًا من الليلة وحتى مساء يوم الجمعة المقبل.

وقالت نقابة الصيادين في تصريح صحفي عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "تم الاتفاق ما بين الشرطة البحرية ونقابة الصيادين على إغلاق البحر أمام عملية الصيد ابتداء من مساء اليوم الأربعاء الموافق 29/3/2023 وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج والتي تصل في بعض الأحيان من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار وذلك حسب توقعات الأرصاد التي نتابعها والتي ستستمر فيها الأحوال الجوية في عدم الاستقرار ليوم غد الخميس وحتى مساء يوم الجمعة".

وكشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، عن الحالة الجوية الفلسطينية الليلة ويوم غدٍ الخميس.

وقال الراصد العلامي في تصريح عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": "مزيد من الانخفاض والبرودة هذه الليلة وغداً الخميس"، مشيراً إلى أن هذا الهواء البارد هو نتيجة لكتلة هوائية قطبية تتموضع فوق تركيا وتتأثر بها فلسطين بشكل غير مُباشر.

وطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين.

ووفق الأرصاد الجوية الفلسطينية، فإن الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.