موعد الكلاسيكو القادم في إياب كأس الملك 2023 بين ريال مدريد وبرشلونة متى كلاسيكو اياب كأس الملك

موعد الكلاسيكو القادم في إياب كأس ملك إسبانيا 2023 بين ريال مدريد وبرشلونة، يبحث جمهور كبيرة من عشاق كرة القدم عن موعد مباراة إياب كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة لعام 2023، إذ إن الفريق الكتالوني تغلب على ريال مدريد في كلاسيكو ذهاب كأس الملك بهدف دون رد على ملعب سانياغو بيرنابيو، وسيحرص الفريق الكتالوني للتأهل إلى نهائي كأس الملك بتعزيز الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد في الكامب نو، وفي المقابل سيسعى ريال مدريد إلى الفوز في مباراة الإياب القادة بفارق هدفين على الأقل حتي يتمكن من التأهل إلى نهائي كأس الملك، ومحاولة الفوز في اللقب.

متى مباراة إياب كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة، نادي برشلونة أثبت تفوقه في مباريات الكلاسيكو الأخيرة على حساب غريمه ريال مدريد، كان أخرها الفوز في إياب كلاسيكو الدوري الإسباني بثانية لهدف وحيد، مما جعل الفارق بين الفريقين 12 نقطة كاملة، وجعل أيضا من محاولة الريال للفوز في اللقب الإسباني للموسم الثاني على التوالي، ولأهمية المباراة المقبلة، ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الموعد الرسمي لمباراة إياب كأس ملك إسبانيا 2023 بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي من المقرر يوم 5 ابريل المقبل على سبوتيفاي كامب نو.

معلق مباراة إياب كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة، هذا الموسم استثنائي للجمهور، فمحبو وعشاق كرة القدم العالمية على موعد مع 5 نسخ من الكلاسيكو، أقيم منها 3 بالفعل في الدوري الإسباني وذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ونهائي السوبر الإسباني التي حصد كأسه برشلونة، وفي مباراة الإياب أسندت قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية مهمة التعليق على المباراة للمعلق الشهير فهد العتيبي.

🌐 A look at minutes played and performance notes during the international break.