جنين: مقاومون يستهدفون حاجز "الجلمة" بعبوة شديدة الانفجار

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، حاجز الجلمة في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا تجمعاً لآليات عسكرية "إسرائيلية" على حاجز "الجلمة" بعبوة شديدة الانفجار قبل قليل.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بين جنود الاحتلال.

وتشهد مُدن الضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين زيادة ملحوظة في اعتداءات الاحتلال وقطعان المستوطنين، تنفيذًا لتعليمات ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي" في حكومة بنيامين نتنياهو المتطرف إيتمار بن غفير، وهو ما يدفع الفلسطينيون للرد بكل الآليات والسبل المتاحة.



