الجرائم تزداد.. مقتل شاب متأثراً بإصابته بالرصاص بـ "جلجولية" في الداخل المحتل

قُتل شاب، مساء اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، متأثراً بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة جلجولية، في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وفي التفاصيل، قال وفد طبي إنه قدّم للمصاب عمليات الإنعاش للمصاب، إذ عانى من جروح حرجة في القسم العلوي من جسده.

ووفق الطاقم الطبي، فقد أحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

هذا ويشهد المجتمع العربي تصاعداً خطيراً في أحداث العنف والجريمة، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، وحتى الآن، إلى 36 قتيلاً، في ظل تواطؤ "شرطة" الاحتلال وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.