بتبرع كريم من "أصدقاء سناب غزة"

بالصور "دعوية الجهاد" تعلن الانتهاء من فرش سجاد مسجد الشهيد نبيل عابد شرق غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:33 م
29 مارس 2023
"دعوية الجهاد" تعلن الانتهاء من فرش سجاد مسجد الشهيد نبيل عابد شرق غزة
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أعلنت لجنة اعمار المساجد التابعة للجنة الدعوية العامة في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء29/3/2023م، الانتهاء من فرش مسجد الشهيد نبيل عابد شرق الشجاعية بإقليم غزة بالسجاد استعدادا لافتتاحه في الأيام القادمة.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي :" بحمد لله وتوفيقه تم ظهر اليوم السابع من شهر رمضان المبارك فرش مسجد الشهيد نبيل عابد شرق الشجاعية بإقليم غزة بالسجاد استعدادا لافتتاحه في الأيام القادمة ان شاء الله ".

وأضافت:" وذلك بتبرع كريم من أصدقاء سناب غزة جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وجعله الله في ميزان حسناتهم يوم القيامة انه ولي ذلك والقادر عليه".

وفيما يلي صور نشرتها اللجنة الدعوية للحظات ومراحل فرش المسجد:

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