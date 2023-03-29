عقب الإفراج عنه.. القيادي العمور يدعو لدعم صمود الأسرى

أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني، أمس الثلاثاء، عن القيادي نصر العمور من بلدة عنزا قضاء جنين بعد اعتقال دام 8 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي العمور بتاريخ 7 أغسطس العام الماضي بعد مداهمة منزله في بلدة عنزا ضمن حملة شرسة استهدفت قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة خلال معركة وحدة الساحات التي خاضتها سرايا القدس في قطاع غزة، وحولته إلى التحقيق قبل أن تصدر المحكمة حكمًا بحقه بالسجن الفعلي لـ 8 أشهر.

وفي كلمة له عقب تحرره، قال القيادي العمور إن أوضاع السجون تعاني أوضاعًا مأساوية يتعرض لها الأسرى وهم بأمس الحاجة إلى من ينصرهم ويساندهم ويؤازرهم ويرفع الظلم عنهم.

وأشار العمور إلى أن مصلحة السجون تستهدف الحركة الأسيرة بشكل ممنهج بكل فصائلها مشيدًا بصمودهم وتحقيقهم للانتصار عقب إعلانهم عدم خوض الإضراب الكبير مع بداية شهر رمضان.

يذكر أن القيادي العمور هو صهر الأسير القائد محمود جرادات الذي اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 16 ديسمبر 2021م، بتهمة تنفيذ عملية حومش البطولية والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين بجروح خطيرة.