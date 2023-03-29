زيدان أبرز المرشحين لتدريب المنتخب السعودي

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء29/3/2023م، أن زين الدين زيدان المدرب الفرنسي يتصدر قائمة أربع مدربين مرشحين لتدريب المنتخب السعودي.

أمس الثلاثاء، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رحيل رينارد عن تدريب الأخضر، بسبب رغبته في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده.

وبحسب الصحيفة، فإن زيدان يأتي على رأس تلك الأسماء، كما يتواجد البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب فنربخشة التركي الحالي، والهلال السعودي وبنفيكا السابق ضمن القائمة.

وأضافت: "أن الترشيحات ضمت أيضا الإيطالي روبرتو مانشيني، رغم ارتباطه بعقد مع منتخب إيطاليا، كذلك سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي".