آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس 30 مارس 2023

أعلنت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس 30 مارس 2023.

وأوضحت الداخلية بأن السفر يوم غدٍ الخميس (30 مارس)ستكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/12)، بالإضافة الى الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/12).

و أكدت الوزارة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

كما دعت للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.