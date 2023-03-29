الدفاع المدني بغزة يصدر تعليمات لأصحاب المطابخ الشعبية والمطاعم

أصدر الدفاع المدني أمس الثلاثاء 28 مارس 2023 إرشادات السلامة لأصحاب المطابخ الشعبية والمطاعم في قطاع غزة في رمضان .

وطالب الدفاع المدني خلال بيان ، وضع المولدات الكهربائية في مكان آمن بعيداً عن خزانات الوقود ، بالإضافة الى التأكد من التهوية الجيدة للمكان وفتح منافذ كافية.

وأوضح تدريب العاملين في المكان على استخدام وسائل الإطفاء ، توفير عدد كافٍ من أسطوانات الإطفاء وبكرات المياه.

وطالب بضرورة وضع مجمع الغاز خارج المطبخ أو المطعم، وأن تكون توصيلاته نحاسية أو حديدية، مناشداً وضع إرشادات السلامة داخل المطبخ أو المطعم.

ووضع الدفاع المدني ارقاماً للاتصال على الرقم المجاني للدفاع المدني 102 أو رقم العمليات المركزية 109 في حال حدوث أي طارئ.