"بن غفير" يهاجم واشنطن

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:54 م
29 مارس 2023
واشنطن تفرض عقوبات ضد شبكات مالية.jpg
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هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء 29/3/2023 ، واشنطن بعد انتقادات واشنطن لطرقة تعامل الحكومة مع الاحتجاجات بشأن قانون إصلاح القضاء، حيث قال:" نحن نحترم النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة، لكن عليهم أن يفهموا أن إسرائيل دولة مستقلة وليست مجرد نجمة أخرى على العلم الأمريكي".

وقال بن غفير ، "إسرائيل" مستقلة عن الولايات المتحدة، وإن انتقادات بايدن لم تكن مناسبة.

وتابع بن غفير القول "يجب أن يكون واضحا للبلدان في جميع أنحاء العالم، لقد أجرى الناس هنا في إسرائيل انتخابات وأعربوا عن إرادتهم".

وكان بايدن  قال إنه "قلق للغاية" بشأن الإصلاح القضائي، مضيفا أن إسرائيل "لا يمكنها الاستمرار في هذا الطريق"، مضيفا أنه لن يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض في المدى القريب.

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