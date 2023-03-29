وزارة التعليم تشرع بعقد الاختبارات التدريبية لطلبة الثانوية العامة 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:35 م
29 مارس 2023
امتحان التوجيهي
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شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بعقد الاختبار التدريبي لطلبة الثانوية العامة للعام 2023.

ويستمر الاختبار لعدة أيام في جميع مديريات التعليم، حيث يهدف لتدريب وتأهيل الطلبة على الاستعداد الكامل لامتحانات الثانوية العامة النهائية.

وتكمن أهمية الاختبار التدريبي في تعريف الطلبة بامتحانات الثانوية العامة من حيث ورقة الامتحان وورقة الإجابة وطبيعة الأسئلة وكيفية التعامل معها، واستثمار الوقت الأمثل للإجابة، إضافة إلى تخفيف التوتر والقلق.

وشاركت وفود تربوية في متابعة مجريات الاختبار في العديد من المدارس.

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