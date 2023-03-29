آخر المعلومات بشأن موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية

قالت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء 29/3/2023: إن ما يرد من معلومات بشأن صرف مخصصات الشؤون هو فقط ما يصدره الإعلام حتى اللحظة، مؤكدةً أن الأمور كما هي ولا يوجد أي معلومة في الأفق بشأن توزيع الشؤون.

وعبرت الكحلوت عن أملها أن يصل أي معلومات مع وزارة المالية بشأن موعد توزيع الشؤون الاجتماعية .

وبينت الكحلوت أن الوزارة بدأت منذ اليوم الأول لشهر رمضان بتوزيع مساعدات على نحو 30 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة كدفعة أولى وسنواصل عملنا لتغطية أكبر عدد ممكن من هذه الأسر.

وكانت عدة مصادر سربت معلومات جديدة بشأن موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية ، وخاصة بعد تناقض كافة التصريحات السابقة مع الحقائق ، حيث بينت المصادر أن الصرف قد يكون بعد صرف رواتب الموظفين العموميين والتي يتم صرفها في بداية كل شهر .